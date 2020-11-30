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Son dakika | MSB açıkladı: Sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...MSB: Huzur ve güven ortamını bozmak için bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 /’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020
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Son dakika | MSB açıkladı: Sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi."

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