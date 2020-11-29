İstanbul ve Bursa'da sonra Ankara'da da anaokulları için uzaktan eğitim kararı

Ankara Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 30 Kasım tarihi itibarıyla 4 Ocak 2021'e kadar kent genelindeki resmi anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan eğitim yoluyla sürdürüleceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitim ve öğretimde yeni kararlar aldığı hatırlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim-öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı 27 Kasım 2020 tarihli yazıyla Kovid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve ana sınıfları için 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararı il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verilmiştir."

İSTANBUL VE BURSA'DA BENZER KARAR ALINMIŞTI

Dün yapılan açıklamada da, İstanbul'da 1 Aralık-4 Ocak arasında resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildiği belirtilmişti.

İstanbul Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sevgili İstanbullular, İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun kararı ile 01.12.2020 itibariyle 04.01.2021 tarihine kadar ilimiz genelindeki resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecektir." ifadelerine yer verilmişti.

Aynı şekilde Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada da, son dönemde COVID-19 salgınında hızlı bir bir artış, vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü belirtilerek "Bu kapsamda, Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında ilimiz genelindeki resmi ana okulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına karar verilmiştir" denilmişti.

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