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MSB'den CHP'li vekilin skandal hakaretine sert tepki: Hesabı sorulacak

Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 'Türk Ordusu satılmış' sözleri sonrası 'den sert tepki geldi. MSB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Şahsi ihtiras ve hevesleri için 'ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkûm edilen bu gayr-i millî dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz." denildi.

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Giriş Tarihi: 29.11.2020 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020
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MSB'den CHP'li vekilin skandal hakaretine sert tepki: Hesabı sorulacak

Milli Savunma Bakanlığı, bir televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hakaret söylemleri hakkında yazılı bir açıklama yayımladı.

İşte MSB'den yapılan o yazılı açıklama;

Bir televizyon programında daha önce gerekçeleri ve kapsamı defalarca açıklanmış olan bir projeden hareketle milletin ordusuna milletin önünde hakaret edilmiştir.

Millî Savunma Bakanlığı; Aklın ve bilimin rehberliğinde; ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde çalışarak yerli ve millî savunma sanayi ürünleriyle teçhiz edilmiş kahraman ordumuzun niteliklerini daha da arttırmanın gayreti içindedir.

Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerleriyle, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sn. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde görevinin başındadır.

Şahsi ihtiras ve hevesleri için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkûm edilen bu gayr-i millî dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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