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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 20 yıldır PKK'da faaliyet gösteren terörist teslim oldu

haberi... , 20 yıldan bu yana bölücü terör örgütünde (/) faaliyet yürüten teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

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Giriş Tarihi: 29.11.2020 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 20 yıldır PKK'da faaliyet gösteren terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 20 yıldan bu yana bölücü terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan bir örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Söz konusu teröristin, örgüte 2000 yılında katıldığı ve son olarak Suriye'de faaliyet yürüttüğü ifade edilen açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısının 216'ya yükseldiği kaydedildi.

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