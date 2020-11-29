Hayali ihalenin hesabı sorulacak! Bakanlık harekete geçti

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde, 17 yazarın katılacağı bir söyleşi etkinliği için 23 Kasım 2016'da açık ihale yapılmış, ihaleyi kazanan Dilde Eğitim Spor Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'ne 987 bin TL ödenmişti. SABAH ise etkinliğin hiç gerçekleşmediğini, söyleşi konuklarının ise etkinlikten haberlerinin olmadığını belgelemişti.





VURGUN YARGIYA TAŞINIYOR

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran skandal ihaleye ilişkin AK Parti savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın da milyonluk vurgunun detaylarını araştırmak üzere müfettiş görevlendireceği bilgisine ulaşıldı. Beylikdüzü Belediyesi'ne bağlı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce gerçekleşen ihalenin hukuka aykırı olduğu belirtilerek sorumlularla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılacağı ifade edildi.