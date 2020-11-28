Son dakika: Cumartesi sabahı yasak var mı? 28 Kasım yasaklar ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı saati...
Son dakika... Cumartesi sabahı yasak var mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Kısıtlamanın ikinci haftasında merak edilen tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, Cumartesi sabahı yasak var mı? 28 Kasım yasaklar ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı saati kaçta? İşte cevaplar...
Son dakika... 28 Kasım yasaklar ne zaman başlıyor? 18 Kasım tarihli koronavirüs genelgesine göre, sokağa çıkma yasağı, 81 il genelinde hafta sonları belirli saatler aralığında uygulanıyor. Kısıtlamanın ikinci haftasında sokağa çıkma yasağının saat kaçta başlayacağı araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Cumartesi sabahı yasak var mı? 28 Kasım yasaklar ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı saati kaçta? İşte haberin detayları...
BU HAFTAKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, sokağa çıkma yasağı ikinci bir duyuruya kadar hafta sonları uygulanmaya devam edecek.Buna göre, 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 29 Kasım Pazar saat 10.00'a kadar, 29 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 30 Kasım Pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı olacak.
HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?
Kısıtlamanın gerektiğinde daha da genişletilebileceğini belirten Koca, "Genişletilmesi, daraltılması veya farklı bir öneriyi sunabilmemiz, 1 hafta, 10 günlük zaman dilimi sonrası bu kısıtlamalarla elde edilen sonuçla doğru orantılı olur. Onu da gelecek hafta Bilim Kurulu'nda zaten değerlendirmiş olacağız." diye konuştu.
Koca, vatandaşların bireysel olarak tedbirlere hassasiyetle uymasının önemini vurgulayarak, "Herkes, kısıtlamalar dışında gönüllü kısıtlamalara kişisel olarak geçmeli. Evden, zorunlu olmadıkça, mümkün mertebe çıkmamalıyız. Çünkü bu virüsün insandan insana geçtiğini biliyoruz. Dolayısıyla ev ortamında bulaşmaların da çok yoğun olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Güncel verilere göre, son 24 saatte 171 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 845 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 592 kişi oldu.
Son 24 saatte, 177 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 845 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 392 bin 616'ya yükseldi. Bugün 177 kişinin hayatını kaybetmesiyle marttan bugüne kadar en yüksek vefat sayısı görüldü.
Toplam test sayısı 18 milyon 72 bin 981'e ulaştı. Hasta sayısı 481 bin 198, vefat sayısı 13 bin 191, ağır hasta sayısı 4 bin 816, aktif hasta sayısı 75 bin 391 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5 bine yaklaştı. Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir." ifadelerini kullandı.
"BU TEDBİRLERİ ALMAYA MECBURUZ VE ALACAĞIZ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin Kovid-19 vakalarının artması ve alınan yeni tedbirlere ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, Bilim Kurulunun her türlü hazırlığı, çalışmayı yürüttüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:
"Tabii burada vatandaşlarımızın hassasiyeti çok önemli. Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın hala kapalı mekanlarda bu işlere hiç dikkat etmediğini, kapalı mekanlarda bakıyorsunuz sigara içmeye varıncaya kadar bunları yaptıklarını görüyoruz. Maske takmadıklarını görüyoruz. 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz, özellikle maske, mesafe ve hijyen, bunlar çok çok önemli fakat buna dikkat edilmediği sürece, hele hele büyükşehirlerde bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor. Tabii biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız.
Bizim fiziki altyapı olarak aslında bir sıkıntımız yok. Yani hastaneler noktasında bir sıkıntımız yok. Şu anda tedbir olarak aşı konusu biliyorsunuz gündemde. Aşıyla alakalı olarak da şu anda bizim kendi faaliyetlerimiz hızla ilerliyor. Bu arada Rusya, Çin, Almanya, Almanya'da özellikle Uğur Bey ve eşinin yaptığı çalışma da hassasiyetle ilerliyor. Tüm bunlarla beraber gönüllüler diyebileceğimiz, aşı olmaya gönüllü olanlara yönelik de adımımız var, onun hazırlıklarını da yapıyoruz ve şu anda özellikle Sağlık Bakanlığımızın kararlı bir tutumu, tüm sağlıkçılarımızın bu konudaki kararlı tutumlarıyla bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii vaka sayılarının artması, vefatın bu noktada artması, bunlar şu anda bu süreçteki en önemli üzüntü duyduğumuz tablodur. Temenni ederiz ki bunları da süratle inşallah aşalım."
Erdoğan, yurt dışından alınacak aşı siparişleriyle ilgili son durumun sorulması üzerine, şunları kaydetti:
"Bu süreç matematik bir süreç değil. Bunlar şu anda bize bu çalışmaları yürüten firmaların başta TÜBİTAK olmak üzere verdikleri raporlar. Bu raporlar üzerinden hareket ediyoruz. Bu raporlara göre de en erken nisan olabileceğini söylüyorlar ama bizim şu anda aşı ithali noktasında görüşmelerimiz var. Mesela Sayın Putin ile yaptığım görüşmeler var, aynı şekilde Çin Sağlık Bakanı ile Sağlık Bakanımın yaptığı görüşmeler var, bu görüşmeler devam ediyor. Peyderpey şu anda oralardan en azından gönderilen bazı aşılarla da bizler bu aşıları gönüllüler üzerinde kullanmaya da başladık. Bir an önce neticelerini görmek, yan etkileri nelerdir neler değildir, bunları görmek için de çalışmalarımız devam ediyor."
GENİŞ KATILIMLI ETKİNLİKLER VE GENEL KURULLAR, 3 AY SÜREYLE TEKRAR ERTELENDİ
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 81 il valiliğine "Geniş Katılımlı Etkinliklerin Ertelenmesi" konulu genelge gönderildiği ifade edildi.
Son dönemde salgının yayılımında tüm dünyada ve özellikle Avrupa'da hızlı artış yaşandığı, Türkiye'de de vaka ile hasta sayılarında yükseliş olduğu vurgulanan açıklamada, Sağlık Bakanlığının İçişleri Bakanlığına yeni bir yazı gönderdiği belirtildi.
Açıklamada, yazıda şu ifadelere yer verildiği bildirildi:
"Dünyada halen Kovid-19 vaka artışları devam etmektedir. Ülkemizde de Kovid-19 vakalarının devam etmekte olması, her ne kadar vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol altına alınmış olsa da önümüzdeki kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış gösterebilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Kovid-19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmayarak 3 ay sonraya ertelenmesini önermiştir."
Açıklamada, yazı doğrultusunda, 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanun ile derneklerin genel kurul toplantılarının ertelenmesine dair İçişleri Bakanına yetki veren 7244 sayılı Kanun'un 2/ç fıkrasına ekleme yapılarak, erteleme yetkisinin üçer aylık sürelerle üç defaya kadar kullanılabileceği hükmü doğrultusunda, derneklerin genel kurul toplantılarının şubat sonuna kadar ertelendiği bildirildi.
OKUL ÖNCESİNDE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE UZAKTAN EĞİTİME GEÇME KARARI ALINABİLECEK
Milli Eğitim Bakanlığınca Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, İl Milli Eğitim müdürlüklerine, Genel Müdürlüğe bağlı okul öncesi kurumlarda "Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi" ve "Uzaktan Eğitim"e ilişkin iki yazı gönderildi.
"Okul Öncesinde Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi"ne ilişkin yazıda, resmi ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarındaki tüm eğitim öğretim faaliyetlerine, 20 Kasım-4 Ocak'ta uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği ancak anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacağı anımsatıldı.
Yazıda, şunlar kaydedildi:
"Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar doğrultusunda, Kovid-19 salgınının ilgili yerleşim yerindeki seyrine bağlı olarak, gerektiğinde İl veya İlçe Hıfzıssıhha kurullarının görüşünü de alarak 4 Ocak'a kadar İl veya İlçe Milli Eğitim müdürlüklerince yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitime geçme kararı alınabilecektir.
Diğer taraftan Kovid-19 salgın sürecinde, çocukların okula devam etme durumları dikkate alınarak, taşıma merkezi okullar ve yatılı bölge ortaokulları bünyesindeki ana sınıfları ile köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okul öncesi eğitim kurumları öncelikli olmak üzere, yüz yüze eğitim yapılamayacak okul öncesi eğitim kurumları ilgili İl veya İlçe Milli Eğitim müdürlüklerince belirlenecek ve bu kuramlarda da uzaktan eğitime geçilecektir."
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