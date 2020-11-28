Birinci derece deprem kuşağında yer alan Hatay’da deprem ve tsunami tedirginliği





'DENİZDEKİ FAY HATTINDA KIRILMA OLURSA TSUNAMİ YAŞANABİLİR'

Jeoloji Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilcisi Rasim Can, Hatay'ın 3 tehlikeli fay hattı üzerinde bulunduğunu ve en son kırılmanın 1997 yılında Serinyol- Gülderen mevkisinde olduğunu söyledi. Hatay'daki üç fay hattından birinin ölüdeniz fayı olduğunu belirten Can, "Bu fay daha tehlikeli. Bu fay Kızıldeniz'den gelip, Samandağ sahilinden çıkıp Antakya, Hacıpaşa ve Amik Ovası'na kadar uzanıyor. Bu fayın deprem yaratması halinde bütün Hatay etkilenir. Bir de Hatay'ın deniz kıyıları var. Samandağ'dan başlayarak Erzin'e kadar sahil şeridimiz var. Denizde bir kırılma olması halinde tsunami olabilir. Bu gerçeği de hesaba katmakta fayda var" diye konuştu.