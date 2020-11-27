27 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: 30 Kasım Pazartesi günü açıklanacak

Son dakika | ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: 30 Kasım Pazartesi günü açıklanacak

Son dakika haberi... Başkanı Prof. Dr. :"Değerli adaylarımız, 2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız. 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız."

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020
ABONE OL
Son dakika | ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: 30 Kasım Pazartesi günü açıklanacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün:"Değerli adaylarımız, 2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız. Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız."

1-7 ARALIK TARİHLERİNDE YAPILACAK
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli personel alımı tercihlerinin 1-7 Aralık tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2020 KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız. Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadesini kullandı.

KPSS önlisans sonuçları açıklanıyor... 2020 KPSS önlisans sonuçları saat kaçta açıklanacak? ÖSYM duyurdu! KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI AÇIKLANIYOR... 2020 KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? ÖSYM DUYURDU!
Bakan resmen açıkladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, başvuru şartları: 12 bin sağlık personeli alımı ilanı için kılavuz yayınlandı mı, hangi illere? BAKAN RESMEN AÇIKLADI! SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI, BAŞVURU ŞARTLARI: 12 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI İLANI İÇİN KILAVUZ YAYINLANDI MI, HANGİ İLLERE?

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA