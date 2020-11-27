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Son dakika: Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı

Son dakika haberleri... Genel Başkanı koronavirüse yakalandı. Parti Sözcüsü Serkan Özcan Davutoğlu'nun sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından, "Kendisinin sağlık durumu şu an iyidir ve evinde istirahat halindedir." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.11.2020 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020
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Son dakika: Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı

Son dakika haberleri... Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı.

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Ahmet Davutoğlu'nun koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Özcan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün ortaya çıkan belirtiler üzerine Sn. Genel Başkan'ımız Ahmet Davutoğlu bugün Covid-19 testi yaptırmış ve sonuç maalesef pozitif çıkmıştır. Kendisinin sağlık durumu şu an iyidir ve evinde istirahat halindedir. Sn. Gnl.Bşk.'ımıza acil şifalar diliyoruz. Dualarımız kendisiyle." ifadelerini kullandı.

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