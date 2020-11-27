Son dakika haberleri... Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı.

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Ahmet Davutoğlu'nun koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Özcan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün ortaya çıkan belirtiler üzerine Sn. Genel Başkan'ımız Ahmet Davutoğlu bugün Covid-19 testi yaptırmış ve sonuç maalesef pozitif çıkmıştır. Kendisinin sağlık durumu şu an iyidir ve evinde istirahat halindedir. Sn. Gnl.Bşk.'ımıza acil şifalar diliyoruz. Dualarımız kendisiyle." ifadelerini kullandı.