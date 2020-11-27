Şehit ailelerinin yüreğine su serpildi!





ALLAH'IN ADALETİNDEN KAÇAMAZLAR

Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in Kayseri'de yaşayan babası Yahya Kemal Yiğit: "Türk adaletine güveniyorduk. Karardan da memnunuz. CIA'nın kuklası olan FETÖ elebaşı da Türk adaletinden kaçsa bile Allah'ın adaletinden kaçamayacak. Meclis'teki terör seviciler de ceza almalı. Bu hainlere verilen cezalar bizleri bir nebze de olsa mutlu etti."



İDAM EDİLMELERİNİ İSTERDİM

Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda şehit düşen polis memuru Yunus Uğur'un babası Ramazan Uğur: "Adaletimize güvenimiz tamdı. Ömür boyu hapishaneden çıkamayacaklarını bilmemiz, yüreğimizi az da olsa soğuttu. Gönül isterdi ki idam edilsinler."