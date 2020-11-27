MEB'den son dakika açıklaması: YKS konuları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sınav tarihi ne zaman?

Milyonlarca öğrenci 2021 yılında gerçekleştirilecek üniversite sınavına hazırlanıyor. Aralık ayının yaklaşması ile birlikte üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, YKS konularını araştırmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçtuk tarafından yapılan son dakika açıklaması ile detaylar belli oldu. YKS tarihi ne zaman? 2021 YKS konuları ne zaman açıklanacak? gibi 2021 YKS hakkında merak ettiğiniz her şeyi öğrenmek ve sorulara cevap bulmak için sizin için hazırladığımız haberimizi inceleyebilirsiniz.

2021 YKS TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 2021 sınav takvimi henüz yayımlanmadı. Bu nedenle önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek YKS'nin tarihi de henüz bilinmiyor. Ancak bir önceki sınavlarda olduğu gibi 2021 yılı YKS oturumlarının da haziran ayı gibi gerçekleştirilmesi bekleniyor.

2021 YKS KONULARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2021 YKS konuları ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "YKS 2021'de hangi konular olduğunu yılbaşında duyuracağız" ifadelerini kullandı.