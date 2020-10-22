Bakan Hulusi Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarının video tele konferans yöntemi ile bağlandığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarına katıldı.

NATO Karargâhında Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili Ayrıştırma Mekanizmasının geliştirilmesine yönelik tedbirlerin de gündeme geldiği ilk günkü toplantıda, Bakan Hulusi Akar tarafından Türkiye'nin NATO'ya katkıları ile NATO ve millî faaliyetlerimize ilişkin görüş ve önerilerimiz dile getirildi.

NATO Savunma Bakanları toplantısı yarınki oturumla devam edecek.

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