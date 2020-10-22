22 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakan Hulusi Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı

Bakan Hulusi Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı

Milli Savunma Bakanı , ülkeleri gerçekleştirdiği video konferans görüşmesine katıldı. NATO Savunma Bakanları toplantısı yarınki oturumla devam edecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2020 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
ABONE OL
Bakan Hulusi Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarının video tele konferans yöntemi ile bağlandığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarına katıldı.

NATO Karargâhında Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili Ayrıştırma Mekanizmasının geliştirilmesine yönelik tedbirlerin de gündeme geldiği ilk günkü toplantıda, Bakan Hulusi Akar tarafından Türkiye'nin NATO'ya katkıları ile NATO ve millî faaliyetlerimize ilişkin görüş ve önerilerimiz dile getirildi.

NATO Savunma Bakanları toplantısı yarınki oturumla devam edecek.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA