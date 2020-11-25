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Son dakika: Kritik MGK toplantısı sonrasında yazılı açıklama

Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan MGK toplantısı sonrasında bildiri yayınlandı. Bildiride, İrina Harekatı kapsamındaki uygulamaya karşı her alanda gerekli adımların atılacağı ifade edildi. Ayrıca İrini Harekatı kapsamında Türk gemisine yönelik tek taraflı, uluslararası hukuka ve müttefiklik ilişkilerine aykırı müdahale kınandı.

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Giriş Tarihi: 25.11.2020 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020
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Son dakika: Kritik MGK toplantısı sonrasında yazılı açıklama

Son dakika haberi...Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. MGK toplantısı sonrasında yazılı açıklama yapıldı.

* "Kardeş Azerbaycan'ın çeyrek asrı aşkın bir süredir işgal altında bulunan vatan topraklarını geri almasından duyulan memnuniyet ifade edilmiş, yaşanan gelişmeler neticesinde ortaya çıkan jeopolitik durum tüm boyutlarıyla ele alınmıştır."

* "İrina Harekatı kapsamındaki uygulamaya karşı her alanda gerekli adımların atılacak"

*İrini Harekatı kapsamında Türk gemisine yönelik tek taraflı, uluslararası hukuka ve müttefiklik ilişkilerine aykırı müdahale kınandı.

"Kıbrıs'taki Türk mevcudiyetini yok sayarak Ada'da iki toplum ve iki devletin varlığını kabul etmemekte ısrar edilmesinin ve tarafların çözümsüzlüğün temelini teşkil eden dayatmalar hiçbir zaman kabul görmeyecektir."

*MGK Bildirisi'nde, etkisini giderek artıran koronavirüs salgınının önüne geçmek için geliştirilen aşıların ve diğer tedavi yöntemlerinin siyasi ve ticari hırslara kurban edilmeyerek tüm insanlığın hizmetine adil ve erişilebilir şekilde sunulması gerektiğinin altı önemle çizildi.

MGK bildirisinde, ülkenin güney sınırlarında bir terör koridoruna kesinlikle müsaade edilmeyeceği bir kez daha teyit edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: 2020nin son Milli Güvenlik Kurulu: Başkan Erdoğan liderliğinde toplanandı! İşte masadaki konular SON DAKİKA: 2020'NİN SON MİLLİ GÜVENLİK KURULU: BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE TOPLANANDI! İŞTE MASADAKİ KONULAR

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