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Son dakika: Eski AK Parti Milletvekili Mehmet İhsan Arslan Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Son dakika haberi...'den yapılan açıklamada AK 'nda 22. ve 23. dönem M.İhsan Arslan Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiği duyuruldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.11.2020 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020
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Son dakika: Eski AK Parti Milletvekili Mehmet İhsan Arslan Disiplin Kurulu'na sevk edildi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, 22. ve 23. dönem Diyarbakır Milletvekili Mehmet İhsan Arslan'ı, Disiplin Kurulu'na sevk etti.

OY BİRLİĞİYLE SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, AK Parti Merkez Yürütme Kurulunun bugün gerçekleştirilen toplantısında Arslan'ın Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildi.

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