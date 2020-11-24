Son dakika: Eski AK Parti Milletvekili Mehmet İhsan Arslan Disiplin Kurulu'na sevk edildi
Son dakika haberi...AK Parti'den yapılan açıklamada AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda 22. ve 23. dönem Diyarbakır Milletvekili M.İhsan Arslan Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiği duyuruldu.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, 22. ve 23. dönem Diyarbakır Milletvekili Mehmet İhsan Arslan'ı, Disiplin Kurulu'na sevk etti.
OY BİRLİĞİYLE SEVK EDİLDİ
Edinilen bilgiye göre, AK Parti Merkez Yürütme Kurulunun bugün gerçekleştirilen toplantısında Arslan'ın Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildi.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)