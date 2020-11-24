24 Kasım korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
24 Kasım Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sorusunun cevabı hemen hemen her gün en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Günlük vaka sayıları açıklanmaya devam ederken, uyarılarda peş peşe geliyor. Türkiye'de salgına karşı tedbirler alınırken, bayramdan sonra günlük vaka sayısında artış görülmüştü. Türkiye'de dün açıklanan tabloya göre, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. İşte, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklanmaya devam ediyor. İyileşen ve ölüm son durum tablosu açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılmaya başladı. Pandemi döneminde her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel yeni vaka sayısını açıklıyor.İşte, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
24 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR
24 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanacak.
23 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.
Bakan Koca yaptığı açıklamada;
"Bugün tespit edilen 6.713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin." dedi.
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Güncel verilere göre, son 24 saatte 161 bin 125 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 713 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 153 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 254 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 377 bin 891'e yükseldi.
Toplam test sayısı 17 milyon 406 bin 742'ye ulaştı. Hasta sayısı 453 bin 535, vefat sayısı 12 bin 511, ağır hasta sayısı 4 bin 409, aktif hasta sayısı 63 bin 133 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında yer alan tabloya göre, hastalığın Türkiye'de tespit edildiği tarihten sonra ilk kez 14 Nisan'da koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı onlu rakamları aşarak 107'ye ulaştı ve 19 Nisan, vakaların tüm dünyada artış gösterdiği dönemde, 127 ile en fazla ölümün yaşandığı tarih olarak kayıtlara geçti.
Kısıtlama ve tedbir kararlarının hayata geçirilmesiyle birlikte dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de vaka, hasta ve vefat sayılarında yatay bir seyrin ardından ciddi oranda düşüş sağlandı. Türkiye'de 13 Haziran'da Kovid-19 kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e kadar geriledi.
Mayıs sonu haziran başında günlük 10-30 arasında değişen vefat sayıları, eylülden itibaren yükselişe geçerek tekrar 40-100'lü rakamlara çıktı. 14 Nisan'da 107 olan Kovid-19'a bağlı hayatını kaybeden kişi sayısı 7 ay sonra 17 Kasım'da 103 oldu. Yeni tip koronavirüse yakalanarak yaşamını yitirenlerin sayısı 20 Kasım'da 141'e çıkarak zirve yaptı.
Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı dünya genelinde 59 milyona yaklaştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 386 bin 570 kişi yaşamını yitirdi.
Vaka sayısı 58 milyon 494 bin 801'e çıkarken, virüs saptanan 40 milyon 467 bin 954 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri devam eden 16 milyon 640 bin 277 hasta bulunuyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),Avrupa ve ABD'nin Kovid-19 salgınının merkez üssü olma özelliğini sürdürdüğünü belirterek, Avrupa kıtasında virüsten her 17 saniyede bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.