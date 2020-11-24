24 Kasım korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

Kısıtlama ve tedbir kararlarının hayata geçirilmesiyle birlikte dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de vaka, hasta ve vefat sayılarında yatay bir seyrin ardından ciddi oranda düşüş sağlandı. Türkiye'de 13 Haziran'da Kovid-19 kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e kadar geriledi.

Mayıs sonu haziran başında günlük 10-30 arasında değişen vefat sayıları, eylülden itibaren yükselişe geçerek tekrar 40-100'lü rakamlara çıktı. 14 Nisan'da 107 olan Kovid-19'a bağlı hayatını kaybeden kişi sayısı 7 ay sonra 17 Kasım'da 103 oldu. Yeni tip koronavirüse yakalanarak yaşamını yitirenlerin sayısı 20 Kasım'da 141'e çıkarak zirve yaptı.

Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı dünya genelinde 59 milyona yaklaştı.