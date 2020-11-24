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CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDPKK'nın "Anayasa" yalanı gün yüzüne serildi

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Giriş: 24.11.2020 10:51
Güncelleme:24.11.2020 11:56
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDPKK'nın oluşturduğu Millet İttifakı'nın "Herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur" şeklindeki sözlerini yalanlayan delil niteliğinde yeni açıklamalar ortaya çıktı. "Anayasa çalışmamız yok" diyen Meral Akşener'in geçen yıl, "24 Haziran'dan itibaren yürüttüğümüz bir anayasa taslak metnimiz var" dediği, Lütfü Türkkan'ın ise "CHP'li bir isim anayasa hazırlamak için bize mail attı" ifadelerini kullandığı belirlendi. Nuri Okutan, Şenol Sunat ve Aytun Çıray gibi isimlerin de anayasa planlandığını doğrulayan sözler kullandığı öğrenildi.
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