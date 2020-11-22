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Son dakika: Mehmetçik Azerbaycan'a gidiyor! Görev süresi ne kadar olacak?

Son dakika haberi... yapılan açıklamada, Azerbaycan tezkeresiyle ilgili, "Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde 1 yıl süre ile görev yapacaktır." ifadelerine yer verildi

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 22.11.2020 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020
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Son dakika: Mehmetçik Azerbaycan'a gidiyor! Görev süresi ne kadar olacak?

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son bir ayda 8'i büyük, 23'ü orta çaplı 31 operasyonda 80 terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe operasyonlarında bugüne kadar 348 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sonucu teslim olan ve kaçan terörist sayısında artış oldu.

Mehmetçik Azerbaycana gidiyor! Görev süresi ne kadar olacak? MEHMETÇİK AZERBAYCAN'A GİDİYOR! GÖREV SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

AZERBAYCAN TEZKERESİ

Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde 1 yıl süre ile görev yapacaktır.

TSK, Ege ve D. Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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