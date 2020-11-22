Şeytan dövmeli terörist son anda yakalandı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de icra ettiği harekat bölgelerine sızarak eylem yapmaya çalışan PKK/YPG'li teröristler mavi ve bordo bereli komandolar tarafından etkisiz hale getiriliyor.

VÜCUDUNA ŞEYTAN DÖVMESİ YAPTIRMIŞ

Yılbaşından bu yana bölgede 460'ı ölü 683'ü sağ veya yaralı olmak üzere bin 143 teröristtin etkisiz hale getirilirken önceki gün Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinin Kelcibrin köyündeki cephe hattına sızmaya çalışan bir PKK/YPG'li terörist, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) askerleri tarafından son anda fark edilerek sağ olarak yakalandı.