5 ADAY GEÇ KALDI

Hemen bitişikteki Abdulkadir Uztürk Ortaokulu'nun kapıları da saat 10.00'da kapatıldı. Ancak, saat 10.05'te gelen iki aday ile daha sonra gelen 3 aday okulun dış kapısından içeri giremedi. Görevlilere sınava giriş kağıdında sınavın başlangıç saatinin 10.15 olduğunu, bu saatten önce geldiklerini belirterek içeri alınmalarını söyleyen adaylar binaya giriş saatinin çok küçük yazıldığını bu nedenle gözlerine çarpmadığını savundu. Sınava alınmayan bir aday ise gece vardiyasından çıkıp geldiği için saat 10.00'dan önce buraya ulaşamadığını söyledi.

MALTEPE'DE KPSS HEYECANI!

Maltepe'de Kamu Personel Seçme Sınavı ortaöğretim oturumu (2020-KPSS Ortaöğretim), koronavirüs tedbirlerine uyularak başladı.

Adaylar saat 10.15'de başlayacak sınava girmek için erken saatlerde okulların yolunu tuttu. Maltepe'de Güzin Dinçkök Ortaokulu'nda sınava girecek adaylar, maske ve mesafe kurallarına uygun bir şekilde okula alındı. Bazı adaylar kapıların kapanacağı saate dakikalar kala sınava yetişti. Saat 10.00'u gösterdiğinde okul görevlileri kapıları kapattı.