Restoranlardan yeni hamle!

KOMİSYON ORANLARI ÇOK YÜKSEK

Sektörün en büyük sorunlarından birinin de paket servis taşıyan platformaların yüksek komisyon oranları olduğuna dikkat çeken Bingöl, şunları anlattı: "Komisyon oranları yüzde 10 ila 30 arasında değişiyor. Restoranlar elde edeceği kârı da komisyona vermiş oluyor. Dolayısıyla boşa çalışmış oluyoruz. Bu sektörde yaklaşık 5 milyon işletme var. Eğer aramızda birliktelik sağlayabilirsek bu paket servis için kendimiz bir platform kurup buradan dağıtım yapabiliriz."