Gözler Başkan Erdoğan'da! Mehmetçik emir bekliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesiyle Türk Havacılık Uzay Sanayii'ni (TUSAŞ) ziyaret etti. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, projelere ilişkin bilgi aldı. Mehmetçiğin gerek yurtiçi gerek sınır ötesinde görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yapmaya devam ettiğini dile getiren Akar, Azerbaycan'a asker gönderilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Azerbaycan Türkünün başarısının tahkimi için gerekenleri yaptıklarını belirten Akar, "Azerbaycan ile ilgili tezkere de çıktı. Hazırlıklarımız tamam. Bu tezkerenin gereği olarak en kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek. Bununla ilgili olarak da özelikle Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı. Onların nakliyesiyle ilgili Hava Kuvvetlerimiz de hazır" dedi.

GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA

Mehmetçiğin Azerbaycan görevi kapsamında tüm detaylar çalışılırken, intikalin başlatılması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı bekleniyor. Hazırlıklar, Türkiye ve Azerbaycan nezdinde bölgede ateşkesin kontrolü, Azerbaycan ordusunun işgalden arındırdığı reyonlarda güvenliğin sağlanması ile sistemin tesisinde ihtiyaç duyulan destek doğrultusunda geniş kapsamlı bir planlama dahilinde yapıldı. Bu doğrultuda Azerbaycan'a yeterli gücün gönderileceği, bu gücün de Rusya'nın kuvvetine benzer bir güç olacağı değerlendiriliyor. TSK unsurları; keşif ve istihbarat unsurları, özel birlikler ile mobil ve hafif zırhlı araçlar ile hafif silahlardan teşkil edildi. İşgalden temizlenen sıcak temas hattına yakın noktalarda konuşlanması beklenen Türk askeri gücünün, gerektiğinde Rusya ile işbirliği dahilinde söz konusu olaylara müdahale yetkisi de olacak. Rus barış gücünün yoğun olarak gözlem noktalarında konuşlandığı, Laçin, Şuşa, Kelbecer gibi bölgelerde Türk ve Azerbaycan ordusu tarafından gözlem noktalarının tesis edilmesi bekleniyor.

KEŞİF İHA'LARI GÖREV ALACAK

Tezkere kapsamında Azerbaycan'a gönderilecek askeri birlik içerisinde, Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'nde görev alması planlanan personel ve sistemler bulunmuyor. Ortak merkezin tesisine ilişkin yürütülen çalışmalar henüz tamamlanmadı. Halen Rus heyetle ortak merkezin yapısı, personel sayısı gibi konular üzerindeki görüşmeler devam ediyor. Bu merkezde de askeri ve sivil (diplomatik unsurlar dahil) personelin yanısıra Türkiye'nin keşif İHA'larının da aktif görev alması bekleniyor. Türkiye ve Rusya arasında Ortak Gözlem Merkezi kurulmasına ilişkin heyetler arası çalışmalar, Rus heyetin Ankara'ya gelmesiyle 13 Kasım'da başlatılmış, 2 gün devam eden çalışmalara, tekrar bir araya gelmek üzere ara verilmişti. O tarihten sonra yeniden bir araya gelinmese de temaslar sürdü. Rus heyetle yüz yüze görüşmelere ilişkin yeni bir tarih bulunmazken, buna ihtiyaç duyulmaksızın kararların üst düzeyde alınabileceği belirtiliyor.

BÜYÜK GAFLET

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bazı Batılı siyasetçilerin "Azerbaycan ordusu Karabağ'ı yaktı, yıktı" söylemlerini "büyük gaflet" olarak niteledi. Bakan Akar, şöyle konuştu: "Bu ifadeler gerçek dışı. Azerbaycan ordusu uluslararası hukuka aykırı hiçbir şey yapmadı. Yaptığı şeyin aslı ve esası; 30 yıldan beri işgal altındaki öz topraklarının kurtarılmasından ibaret. Ulu orta böyle konuşmalarla, Azerbaycan'ı suçlamak gibi bir hataya düşmemeleri lazım. Azerbaycan ordusunu 'yakıp-yıkmakla' suçlamak gerçekten büyük gaflet, gerçekten büyük bir hatadır. İnsanın vatanını koruması, işgal altındaki topraklarını kurtarması kutsal bir görev. Ermenistan dünyanın gözü önünde Azerbaycan'ın yerleşim yerlerini, şehirlerini bombaladı. Bütün dünya bunu gördü fakat bazıları hala kör, hala sağır."

RUS ASKERİ KARABAĞ'A KONUŞLANDI

Yeni Şafak'ın haberine göre; Rus hükümet üyelerinden oluşan heyet Ermenistan ve Azerbaycan'da temaslarda bulundu. Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Erivan'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü. Ermenilerin anlaşmaya bağlılıklarını teyit ettiği belirtilirken, Rus askerlerinin Dağlık Karabağ'a konuşlanma işlemlerinin de tamamlandığı kaydedildi. Daha sonra Bakü'ye geçen heyet, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi.

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