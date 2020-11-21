Bakan Fahrettin Koca Prof. Dr. Asım Cenani'nin hayatını kaybettiği duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genetik ve Tıbbi Biyoloji alanın öncülerinden olan hocası Prof. Dr. Asım Cenani'nin vefat ettiğini duyurdu.

Tıp dünyasına kazandırdığı birçok eser ve çalışmalarıyla bilinen, Genetik ve Tıbbi Biyoloji alanında öncü isimlerden olan Prof. Dr. Asım Cenani vefat etti. Vefat haberini Bakan Koca duyurdu.

Bakan Koca, hocasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof. Dr. Asım Cenani'yi kaybettik. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde, Çocuk Hastalıkları uzmanlık eğitimim sırasında öğrencilerinden biri olma onuruna kavuşmuştum. Genetik ve Tıbbi Biyoloji alanında öncü kabul ediliyordu. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

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