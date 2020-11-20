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Başkan Erdoğan Çamlıca'da TV kulelerinin kaldırılmasını helikopterle inceledi
Beylikdüzü'ndeki MÜSİAD'ın programının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca'da eski televizyon kulelerinin kaldırılışını helikopter ile inceledi.
Başkan Erdoğan, Beylikdüzü'ndeki MÜSİAD'ın programının ardından Tuzla'ya helikopter ile geçti. Erdoğan, Çamlıca'da sökümü devam eden eski televizyon kulelerindeki son durumu havadan inceledi.