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Başkan Erdoğan Çamlıca'da TV kulelerinin kaldırılmasını helikopterle inceledi

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Giriş: 20.11.2020 15:37
Güncelleme:20.11.2020 16:28
Beylikdüzü'ndeki MÜSİAD'ın programının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca'da eski televizyon kulelerinin kaldırılışını helikopter ile inceledi.

Başkan Erdoğan, Beylikdüzü'ndeki MÜSİAD'ın programının ardından Tuzla'ya helikopter ile geçti. Erdoğan, Çamlıca'da sökümü devam eden eski televizyon kulelerindeki son durumu havadan inceledi.


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