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Lübnan'da uçuş yapan Türk paraşütçü hakkında soruşturma açıldı

Mahmut Ertunç, rüzgara kapılarak 'a iniş yapmak zorunda kalmıştı. Lübnan ordusunun gözaltına aldığı Türk paraşütçü Mahmut Ertunç hakkında soruşturma başlatıldı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
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Lübnan'da uçuş yapan Türk paraşütçü hakkında soruşturma açıldı

Lübnan ordusu, ülkenin güney kesiminde uçuş yapan Türk paraşütçü Mahmut Ertunç hakkında güvenlik gerekçesiyle soruşturma açtı.

Lübnan basını, Türk paraşütçü Ertunç'un Türkiye'nin güneyinden yaptığı uçuş sırasında rüzgara kapılarak Lübnan'a iniş yaptığını yazdı.

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Ancak Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, yaptığı açıklamada, Türk vatandaşı Mahmut Ertunç'un bugün birtakım etkinlikler çerçevesinde Lübnan'a geldiğini Büyükelçilik acil hattına ilettiğini söyledi.

Ertunç'un Türkiye'nin güneyinde uçuş yaptığı sırada rüzgara kapılarak kendisini Lübnan'da bulduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığına dikkati çeken Çakıl, Türk paraşütçünün Büyükelçilik acil hattını arayarak Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda bölgesinde kamp yapacağı bilgisini paylaştığını belirtti.

Ertunç'un bugün Lübnan'ın güney bölgesinde gerçekleştirdiği uçuş sırasında Lübnan ordusuna ait bir karargahın yakınlarına iniş yaptığı için güvenlik gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldığını ifade eden Çakıl, Büyükelçilik olarak konuyu yakından takip ettiklerini kaydetti.

Türk paraşütçü Ertunç'un iniş yaptıktan sonra İngilizce ifadelerle kendisini Lübnanlılara tanıttığını içeren görüntüler sosyal medyada yer almıştı.

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