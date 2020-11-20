Honor Watch GS Pro Türkiye'de satışa çıktı: İşte Honor Watch GS Pro özellikleri ve fiyatı...

Dağcılık ve benzer sporlarla ilgilenenler için altimetre, barometre ve pusula gibi özellikleri barındıran Honor Watch GS Pro, doğa yürüyüşü sırasında hava durumunda oluşabilecek ani değişimleri bildiriyor ve ay evreleri, gelgitler, gündoğumu ve batımı gibi bilgileri aktararak kullanıcıların vakitlerini planlamasına yardımcı oluyor.

GPS ve GLONASS konumlandırma sistemleriyle donatılmış olan akıllı saat, kullanıcının yürüdüğü rotayı kaydederek istenilen anda aynı rotadan geri dönebilmek için yönergeler sunuyor.