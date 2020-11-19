Son dakika: TBMM saldırganları DHKP/C’li Mulla Zincir ve Eylem Yücel'in cezası belli oldu





CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Tanal'ı ilginç ifadelerle savunmuştu. Özkoç "Bir günde 3 bin kişi içeriye girmiş. 3 bin kişinin ne suçla arandığını hiçbir milletvekili bilmez. Koruma müdürü ile konuştum 'GBT'den göremediniz mi bu adamın arandığını' dedim. 'Aranıyor olsaydı görürdük. Kişiye özel araştırmazsak GBT'den görmek mümkün değil' dedi" diye konuşmuştu.

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