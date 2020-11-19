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Son dakika: Bakan Selçuk'tan sınavların ertelenmesiyle ilgili açıklama

Son dakika haberi... , sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam.

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Giriş Tarihi: 19.11.2020 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
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Son dakika: Bakan Selçuk'tan sınavların ertelenmesiyle ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1'inci dönem sınavlarının 31 Aralık'tan sonra yapılacağını belirterek, "Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam" dedi.

Bakan Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar ile ilgili alınan karara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1'inci dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.

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