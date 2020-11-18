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Son dakika | THY'den kısıtlama açıklaması: Hafta sonları bileti olanlar...

Son dakika haberi...'den yapılan açıklamada; " sonları kısıtlama saatlerinde bileti olan yolcular uçuş belgeleriyle seyahat edebilir" denildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020
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Son dakika | THY'den kısıtlama açıklaması: Hafta sonları bileti olanlar...

Türk Hava Yolları (THY), hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı saatlerde yolcuların uçuş belgeleri ile havalimanına gelebileceklerini bildirdi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hava yolcularının seyahat durumlarına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Üstün, THY olarak güvenli seyahat standartları ile yolcuları ağırlamaya devam edeceklerini belirterek, "Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler." ifadelerini kullandı.

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