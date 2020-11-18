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Hakurk'ta teröristlerin mühimmatları imha edildi

Terör örgütü 'ya göz açtırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, 'ın kuzeyindeki bölgesine operasyon düzenledi. Milli avunma Bakanlığı'nın operasyonunda teröristleri mühimmatlarının imha edildiği açıklandı.

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Giriş Tarihi: 18.11.2020 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020
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Hakurk'ta teröristlerin mühimmatları imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde, Hakurk bölgesinde arama tarama faaliyeti icra eden komandoların, terör örgütü PKK'ya ait 4 el yapımı patlayıcı (EYP), antipersonel mayını, havan ve çok sayıda mühimmat ele geçirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde arama tarama faaliyeti icra eden kahraman komandolarımız, bölücü terör örgütü PKK'ya ait 4 EYP, antipersonel mayını, havan ve çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirerek imha etti." ifadesine yer verildi.

Hakurkta teröristlerin mühimmatları imha edildi HAKURK'TA TERÖRİSTLERİN MÜHİMMATLARI İMHA EDİLDİ

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