Hakurk'ta teröristlerin mühimmatları imha edildi
Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine operasyon düzenledi. Milli avunma Bakanlığı'nın operasyonunda teröristleri mühimmatlarının imha edildiği açıklandı.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde, Hakurk bölgesinde arama tarama faaliyeti icra eden komandoların, terör örgütü PKK'ya ait 4 el yapımı patlayıcı (EYP), antipersonel mayını, havan ve çok sayıda mühimmat ele geçirdiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde arama tarama faaliyeti icra eden kahraman komandolarımız, bölücü terör örgütü PKK'ya ait 4 EYP, antipersonel mayını, havan ve çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirerek imha etti." ifadesine yer verildi.
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