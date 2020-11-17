Son dakika haberi... MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

15 Kasım'da Kıbrıs Türklüğü tarihi bir günü heyecanla yaşamıştır. Devlet ve siyaset heyetine iştirak ederek KKTC'yi ziyaret ettik. Ziyaretimizin mana ve mesajı anlamlı ve güçlüdür. Devlet kurulasıya kadar mücahitlerin kahramanlıkları Beşparmak'ta çınlamış, adanın her tarafı şehit kanlarıyla sulanmıştır. Boş yere nefes tüketmedik. Kıbrıs Türk'tür, Türk yurdudur. Kıbrıs'ın Türk kalması tarihin namus konusudur.

Bize göre Türk'süz Kıbrıs, kanı çekilmiş damardır. Kıbrıs'ın mihenk taşı Türk Milleti'dir. Kıbrıs coğrafyasının mayası Türk'tür. Ezelden beri hür yaşamış Türk Milleti, ebede kadar da bunu yaşamaya canı ile, kanı ile ant içmiştir. Kıbrıs Türk'tür, Türk yurdudur. Türk kalması tarihin namus borcudur. Kıbrıs bizim için milli bir meseledir.

KKTC Türkiye için yalnızca bir siyaset ve strateji konusu değildir, hayat ve varoluş konusudur. KKTC'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliği demektir.