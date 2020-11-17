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Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı: Test sonucum pozitif

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve , Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavisine evde devam edildiğini açıkladı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
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Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı: Test sonucum pozitif

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını, tedavisine evde devam edildiğini açıkladı.

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testi sonucunun pozitif çıktığını belirterek, "Çok şükür, genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler, tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Twitter üzerinden Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu BAKAN SELÇUK'TAN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

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