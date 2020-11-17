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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Twitter üzerinden Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu

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Giriş: 17.11.2020 17:00
Güncelleme:17.11.2020 17:00
Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bakan Selçuk, sağlık durumuna ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamasında tedavisine evde devam edildiğini belirterek, "Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.

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