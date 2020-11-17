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Bursa'da yükü çekmeyen atı böyle kırbaçladı

Nilüfer ilçesi 'nde, arkasındaki yükü çekmekte zorlanan bir ata yapılan eziyet, yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
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Bursa'da yükü çekmeyen atı böyle kırbaçladı

'nın, merkez Nilüfer ilçesi 'nde arkasındaki yükü çekmekte zorlanan bir ata yapılan eziyet, yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, arkasına tahtadan yapılmış yük kasası bağlanan , yükü çekmekte zorlandı.

Bunun üzerine, ata yön vermek isteyen sürücü kişi, elindeki kırbaçla ata eziyet etti.

KEMERLE İŞKENCE

Olay anı, o sırada cadde evi olan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, şahsın elindeki kemerle ata vurup eziyet ettiği görülüyor.

AT ARABASINA BİNİP UZAKLAŞTI

At yönünü aldıktan sonra yapan şahıs at arabasına binerek uzaklaştı. Görüntüler mahalle sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı.

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