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İstanbul'da metrobüs rezaleti! Akşam yoğunluğu halkı korkuttu

Koronavirüsün arttığı 'da toplu taşımanın da aksaması halkı korkuttu. Düzenlenemeyen toplu taşıma seferleri, indirilemeyen yoğunluk kullanan İstanbuluları isyan ettirdi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
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İstanbul'da metrobüs rezaleti! Akşam yoğunluğu halkı korkuttu

İstanbul'da akşam saatlerinde bazı toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Avcılar metrobüs durağında oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

İstanbul'da akşam saatlerinde işten çıkıp evlerine gitmek isteyen vatandaşların metrobüslerde yoğunluk oluşturduğu görüldü. Koronavirüs vakalarının yeniden artmasına rağmen bazı duraklar ve metrobüs içerisinde sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü.

Avcılar metrobüs durağındaki kalabalık kameraya yansıdı.

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