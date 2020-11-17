17 Kasım korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
17 Kasım Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sorusunun yanıtı hemen hemen her gün en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de salgına karşı tedbirler alınırken, bayramdan sonra günlük vaka sayısında artış görülmüştü. Türkiye'de dün açıklanan tabloya göre, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. İşte, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İyileşen ve ölüm son durum tablosu açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılmaya başladı. Pandemi döneminde her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel yeni vaka sayısını açıklıyor. İşte, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
17 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.
16 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.
Bakan Koca yaptığı açıklamada;
"Bugün tespit edilen 3.316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.610'a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin." dedi.
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeyi kullandı:
"Bugün tespit edilen 3 bin 316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3 bin 610'a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin."
Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda Kovid-19'un yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındığını bildirdi.
Bakan Koca, "(Kovid-19) Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı. Son aylarda tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Bilim Kurulunda (Kovid-19) artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise Kovid-19 salgınının yükselişinin eğitimi zora soktuğu, bu yüzden kurallara uyulması gerektiği uyarısında bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan, "Güvenli Turizm Sertifikasyonu", oteller, restoranlar ve transfer araçlarının ardından kongre, gösteri, sergi, müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanat tesisleri için de uygulanmaya başlandı.
Kovid-19 nedeniyle tedbir ve tedavi amacıyla hastanede olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın taburcu edildiği bildirildi.
Yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir'in sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu.
Kovid-19 tedavisi gören Yalova Valisi Muammer Erol, test sonucunun negatife dönmesinin ardından görevinin başına döndüğünü belirtti.
CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır'ın, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ın ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yeni tip koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı ifade edildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam ile genel menajer Mustafa Aztopal'ın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'un Barcelona ve ASVEL ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmalar, kulüpteki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Kovid-19 sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve hikayeci Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı.
Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, koronavirüs belirtilerinin çalışmaya engel olmadığına ilişkin iddiaları yalanladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 22 Ağustos'tan bu yana yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında 6 bin 821 idari, 5 bin 230 adli işlem yapıldığını ve 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildiğini kaydetti.