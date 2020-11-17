17 Kasım korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

Bakan Koca, "(Kovid-19) Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı. Son aylarda tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Bilim Kurulunda (Kovid-19) artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise Kovid-19 salgınının yükselişinin eğitimi zora soktuğu, bu yüzden kurallara uyulması gerektiği uyarısında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan, "Güvenli Turizm Sertifikasyonu", oteller, restoranlar ve transfer araçlarının ardından kongre, gösteri, sergi, müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanat tesisleri için de uygulanmaya başlandı.

Kovid-19 nedeniyle tedbir ve tedavi amacıyla hastanede olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın taburcu edildiği bildirildi.