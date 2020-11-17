Çamlıca Kulesi ile "İstanbul'a simge, yayınlara kalite" geldi

İstanbul'daki Küçük Çamlıca tepesine inşa edilen ve 369 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın en yüksek kulesi olan Televizyon ve Radyo Kulesi'nin frekans karmaşasına son verdiğini belirten Karaismailoğlu, "Bu kuleden 100 radyo yayın yapıyor ve bu da dünyada ilk. Artık birbirlerinin güçlerini kesen radyo vericileri yerine, frekansların karışmadığı bir kule var. Herkes aynı yüksek kalitede yayın yapıyor. Türkiye için de bir örnek proje oldu." diye konuştu.

İstanbul'un yanı sıra Çanakkale'de de, Çamlıca'daki gibi bir proje olduğu bilgisini veren Karaismailoğlu, "Orada da radyoları tek kulede topluyoruz." dedi.