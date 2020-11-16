Sudanlı Mayada Kamal, beyin tümörü teşhisi konulan 8 yaşındaki yeğeni Safai Ali için yardım talebinde bulunmuştu. Safai Ali'nin tedavisinin yarın Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlayacağı bildirildi.

KAMAL: "TÜRKİYE'YE MİNNETTARIM…"

Sudanlı Mayada Kamal; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu ve "Başta #sanalHastane platformu, Aslan Değirmenci ve Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm'ün çabası sonucu yeğenimin tedavisi yarın İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi bize kabul etti. Türkiye'ye minnettarım. Burada yazamadığım ve ilgilenen herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Mayada Kamal; paylaşımında Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci ve Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm yetkililerine teşekkür etti.

"SANAL HASTANE" ETİKETİYLE SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN YARDIM TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşan Sudanlı Mayada Kamal, beyin tümörü teşhisi konulan ve acil ameliyata alınması gereken yeğeni için "Sanal Hastane" etiketiyle Sağlık Bakanlığı'ndan yardım talebinde bulunmuştu.

Mayada Kamal, twitter üzerinden yazdığı mesajında, "Merhaba, yeğenim 8 yaşında, Sudanlı, şuan Türkiye'de. Bugün MR'de beyninde tümör olduğuna ilişkin teşhis konuldu ve acil ameliyatla alınması lazım.. Bir devlet hastanesinde ücret karşılığında bize kabul edecek doktoru bulabilir miyim?" ifadelerini paylaşmıştı.

"BİR SAAT ÖNCE ÇARESİZDİM"

Sağlık Bakanlığı, yardım talebinde bulunan Mayada Kamal'e kayıtsız kalmamıştı. Dakikalar içerisinde Kamal'a ulaşılmıştı.

Kamal, twitterda bu kez, "Çok teşekkür ederim. Ülkemde böyle ilgiyi görmedik. İyi ki buraya tedavi için geldik. Bir saat önceye kadar çaresizdim. Şu an bir sürü kişi ve kurum konuya dahil oluyor. Allah bu ülkeye zeval vermesin. Bir kez daha Türkiye'ye minnettarım" diye yazmıştı.

Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle birlikte, Mayada Kamal'ın yeğeninin muayenesi ve tedavisi beyin cerrahı hekimler tarafından gerçekleştirileceği bildirildi.