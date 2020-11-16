Bilim Kurulu toplantısı ne zaman sona erecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni kısıtlamalar gelip gelmeyeceği sorusunun yanıtı da sorgulanan konular arasında yer alıyor. Saat 17:00'da başlayan toplantının ardından vatandaşlar "Sağlık Bakanı ne zaman açıklama yapacak" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman sona erecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? İşte kararlar...

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Bilim Kurulu toplantısı sürüyor. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN TOPLANIYOR?



Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplandı. Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıya video konferans yöntemiyle katılıyor.

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki aşı çalışmaları değerlendirilip, yeni önlemler görüşülecek.

Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı en son 28 Ekim'de toplanmıştı.