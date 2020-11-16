Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Yeni önlemler alınacak mı?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplandı.

Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıya video konferans yöntemiyle katılıyor.

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki aşı çalışmaları değerlendirilip, yeni önlemler görüşülecek.

A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, canlı yayında detayları aktardı:



BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

"Şu saat dilimi ile koronavirüs Bili Kurulu toplantısı başlamış durumda. Normalde Sağlık Bakanlığı bu toplantıları çarşamba günü gerçekleştiriyordu ancak çarşamba günü Meclis'te olacak bütçe görüşmeleri nedeniyle 2 gün öne çekilmiş durumda bu toplantı. İlerleyen saatlerde de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameralar karşısına geçecek ve toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunacak.

YENİ EK TEDBİRLER ALINACAK MI?

Tedbirler kapsamında video konferans yönetimi ile gerçekleştiriliyor bu toplantı. Özellikle önümüzdeki süreçte yeni tedbirler olacak mı? Bu toplantıdan çıkacak karar önemli çünkü vaka sayıları 3 binin üzerinde seyretmekte. Dün 3.200'ün üzerindeydi. Bu noktada tedbirler olacak mı? Geride bıraktığımız günlerde 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen kısıtlamalar, sigara kısıtlaması bilindiği üzere... Bazı noktalarda "içilmeyecek" denildi. Yine bazı işletmelerin özellikle önümüzdeki süreçte havalar daha da soğuyor vatandaşlar bir noktada oturacaksa daha kapalı mekanlar tercih ediliyor. Saat 22.00'den sonra bazı iş yerleri kapanmak zorunda. Kafe ve restoran gibi... Bu hususta yeni ek tedbirler olacak mı? Kritik toplantı sonrası açıklanacak.





15 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Koca, 15 Kasım tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 142 bin 496, hasta sayısı 3 bin 223 olarak açıklandı. Bugün koronavirüsten 89 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 2 bin 561 hasta ise iyileşti.Ağır hasta sayısı 3 bin 439 oldu, son 24 saatte 2 bin 561 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 353 bin 663'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, şunları söyledi;



Bugün tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin.