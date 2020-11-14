HSK’nın açığa aldığı isimler belli oldu

Hakim ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, dün gerçekleşen olağan toplantısında; Fetullahçı Terör Örgütü'yle iltisak, irtibat ve münasebeti yönünden haklarında delil bulunan ve bu nedenle HSK Genel Kurulu'nca savunmalarının alınmasına karar verilen 9 hakim ve savcı ile ilgili hükmünü açıkladı.



HSK 2. Dairesi, 9 hakim-savcının göreve devamının yargı erkinin güvenilirliğine zarar vereceği kanaatine vararak görevden uzaklaştırılmalarına hükmetti.

Görevden uzaklaştırılan 9 hakim ve savcının isimleri ve görev yerleri belli oldu.

Bu isimlerden 2'si Yargıtay'da, 2'sinin de Danıştay'da Tetkik Hakimlik yaptığı öğrenildi.

4'Ü DE ANKARA'DAN

Yargıtay'da görevli Tetkik Hakimleri S.C. ve F.A.E., Danıştay'da görevli Tetkik Hakimleri A.A. ve C.E., İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli Hakim H.K, Sakarya Adliyesi'nde görevli Hakim Ü.S.A., Gaziantep Cumhuriyet Savcısı H.B., Bakırköy Cumhuriyet Savcısı S.S., Kocaeli Cumhuriyet Savcısı F.Ö. "