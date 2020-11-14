Azerbaycan'ın tarihi zaferi! Ateşkes izleme gücü nasıl çalışacak?

Bölgede barış gücü olarak Türk Silahlı Kuvevetleri'nin olması onların durumlarını zorlaştıracak. Ermenistan'ın bizimle mukayese edilmeyecek şekilde küçük bir insan gücü vardı. Onların ümidi hibe olarak aldıkları silahlardı ama biz onları da ele geçirdik ya da imha ettik."