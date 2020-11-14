14 Kasım 2020, Cumartesi
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Azerbaycan milletvekili Jale Aliyeva A Haber'e konuştu: Şuşa'yı Türk askeri koruyacak! Bir can bir cana emanet

halkının özlemi 10 Kasım itibariyle sonra erdi ve mağlubiyeti kabul ederek işgal ettiği topraklardan çıkmayı kabul etti ve Karabağ tamamen özgürleştirildi. Ermeni askerler ve siviller bölgeden çekilmeye başladı. Bundan sonra neler olacağı konusunda Azerbaycan milletvekili A ’e özel açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi: 14.11.2020 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020
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Azerbaycan milletvekili Jale Aliyeva A Haber'e konuştu: Şuşa'yı Türk askeri koruyacak! Bir can bir cana emanet

Azerbaycan milletvekili Jale Aliyeva'nın açıklamaları:

"Ne mutlu bizlere ki bu günleri görüyor ve yaşıyoruz. Zaferin muhteşemliğini ve halkı beraber yaşıyor.

Azerbaycan milletvekili Jale Aliyeva A Haber'e konuştu: Şuşa'yı Türk askeri koruyacak! Bir can bir cana emanet AZERBAYCAN MİLLETVEKİLİ JALE ALİYEVA A HABER'E KONUŞTU: ŞUŞA'YI TÜRK ASKERİ KORUYACAK! BİR CAN BİR CANA EMANET

Bu 44 gün süren mücadelede bizi bir dakika bile yalnız bırakmayan Türkiyemizi kardeşlerimizi buradan selamlıyorum. Mesafeler bizi uzaklaştırabilir ama kalplerimiz beraber.

102 yıl sonra Nuri Paşa'nın ayaklarının dokunduğu bu memlekette tekrar Türkiye'nin olması tekrar Türk askerinin olması ilahi adalet yerini buldu. Tarihe yalan uyduramazsınız. Yalan yıkılır gider ama bizim gerçeğimiz değişmez. Bizim birliğimiz ve beraberliğimiz gerçektir ve bunun kanıtını bugün görüyoruz.

'nın bölgede kazandığı düşüncesi çok yanlış. Bu anlaşma ile bölgeye barış geliyor. Barışı Rusya ve Türkiye getiriyor. Herkesin bunu bu şekilde anlaması gerekiyor. Buraya Türk askerinin gelmesi çok önemlidir. Türk askerinin bölgeye gelmesiyle bu düşüncenin ne kadar yanlış olduğu ortaya çıkacak.

Biz topraklarımızı teker teker aldık. Ama Şuşa'yı aldığımız zaman çok farklı duygular yaşadık. Şuşa 'ın incisidir. Burayı şimdi bizim kardeşlerimiz koruyacak. Bir canı bir cana emanet edeceğiz. Şuşa'da Türk askerinin olması çok anlamlı bir mesajdır. Bu kalbin atmasını bundan sonra sağlayacak. Bundan sonra bizim sırtımız yere gelmez."

İşgal ettiği bölgeleri yakıp yıkan Ermeniler hakkında konuşan , "Onlara yazıklar olsun. Bunlar yapılacak işler değil. Bizim tarihi yerlerimizi yok ediyorlar." ifadelerini kullandı.

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