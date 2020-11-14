Biz topraklarımızı teker teker aldık. Ama Şuşa'yı aldığımız zaman çok farklı duygular yaşadık. Şuşa Dağlık Karabağ'ın incisidir. Burayı şimdi bizim kardeşlerimiz koruyacak. Bir canı bir cana emanet edeceğiz. Şuşa'da Türk askerinin olması çok anlamlı bir mesajdır. Bu kalbin atmasını bundan sonra Türk askeri sağlayacak. Bundan sonra bizim sırtımız yere gelmez."