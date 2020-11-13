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Son dakika: Terör örgütüne ağır darbe! Sızma girişimindeki 14 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli , "Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 14 /’li teröristi etkisiz hale getirdi." açıklamasında bulundu.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020
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Son dakika: Terör örgütüne ağır darbe! Sızma girişimindeki 14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, bölgede her türlü tedbiri alan komandoların bir sızma girişimini daha önleyerek 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

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