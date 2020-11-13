Son dakika: Terör örgütüne ağır darbe! Sızma girişimindeki 14 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." açıklamasında bulundu.
GÜNDEM AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin verilmeyeceği belirtildi.
Açıklamada, bölgede her türlü tedbiri alan komandoların bir sızma girişimini daha önleyerek 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.
Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 13, 2020
Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/YerVFvpR79