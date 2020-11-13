FETÖ'nün güvenli evine polis baskını! Maklube sofrasında yakalandılar

Aylar süren takipler, izlemeler sonunda örgütün bu yönde faaliyet gösteren bir hücresi tespit edildi. Bahçelievler'deki örgüt evi geçtiğimiz perşembe günü basıldı. Hürriyet'in haberin göre, evdeki 6 örgüt üyesi, ismi örgütle birlikte anılan 'maklube' yemek için hazırlanmıştı. Maklube tepsisi ve malzemeleri salonun ortasında duruyordu. Masanın üzerinde ise elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar vardı. Örgüt mensuplarının üzerinde 120 bin lira tutarında döviz de bulundu. O gün için toplantıya gelmeyen 3 FETÖ mensubu da Başakşehir, Zeytinburnu ve Bahçelievler'de yakalandı.

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