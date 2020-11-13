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Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: Bulaşma hızı artıyor

: "Ülke genelinde farklılıklar olsa da özellikle başta olmak üzere büyük şehirlerimizde hastalığın bulaşma hızının arttığını görüyoruz."

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Giriş Tarihi: 13.11.2020 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020
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Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: Bulaşma hızı artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ülke genelinde farklılıklar olsa da özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde hastalığın bulaşma hızının arttığını görüyoruz."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Talebimiz, her vatandaşımızın istisnasız tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı vermesidir. Bunu bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum, kul hakkı olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle eşinin, dostunun hakkını koruyan, tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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