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Son dakika: İstanbul'daki tüm pazar yerlerinde koronavirüs nedeniyle sigara içilmesi yasaklandı

Son dakika haberleri... , koronavirüs tedbirleri kapsamında genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 13.11.2020 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020
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Son dakika: İstanbul'daki tüm pazar yerlerinde koronavirüs nedeniyle sigara içilmesi yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunarak, kent genelindeki pazar yerlerinde sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu.

Vali Yerlikaya, "Sevgili İstanbullular, maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır. #SağlıkİçinHepimizİçin kurallara uymak, vazgeçilmezdir" ifadelerini kullandı.

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