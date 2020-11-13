Merkez Bankası'ndan dolar, euro ve enflasyon rakamları açıklaması

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2020 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,29 ihtimalle yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 36,43 ihtimalle yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 13,37 ihtimalle ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.



Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 24,44'ünün beklentilerinin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 33,33'ünün beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 22,22'sinin beklentilerinin ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında olduğu gözlendi.

FAİZ BEKLENTİLERİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,83 iken, bu anket döneminde yüzde 14,84 olarak gerçekleşti. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,47 iken bu anket döneminde yüzde 14,74 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,64 ve yüzde 14,49 olarak gerçekleşti.



Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,74 iken, bu anket döneminde yüzde 12,71'e gerilemiştir. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 13,01 ve yüzde 12,65 olarak gerçekleşti.