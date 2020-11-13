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Emniyetten 350 öğrenciye Siberay eğitim semineri

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 6-18 yaş grubundaki öğrenciler için seminer hazırladı. Seminerde öğrencilere '' eğitimi verildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.11.2020
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Emniyetten 350 öğrenciye Siberay eğitim semineri

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü 6-18 yaş grubu arası 350 öğrenciye "Siberay Farkındalık" bilgilendirme eğitimi verildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Teknoloji bağımlılığını önlemede etkin rol alan, güvenli ve kontrollü internet kullanımı becerilerini kazandırmayı hedefleyen "Siberay Farkındalık" faaliyetleri kapsamında; 6-10 yaş grubu, 10-14 yaş grubu, 14-18 yaş grubu toplam 350 öğrenciye bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

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