Son dakika: Ses kayıtları ortaya çıktı! Kendi kanlarında boğuldular





İşte teröristlerin yaptığı o konuşma:

Tekoşer Amara: Sen bu geçen yıl Zagros'daki durumu biliyorsun değil mi?

Zinar Koçer: Hangi konu?

Tekoşer Amara: Kazayla ölenleri.

Zinar Koçer: Hiç bilgim yok.

Tekoşer Amara: 12 arkadaş. Sınıra düşman birliğine etkili eylem için çıkartıldı. Son durum için mola verdikleri yerde kazayla 10'u hepsi orada öldü.

Zinar Koçer: Sen nereden biliyorsun ki? Nasıl bir kaza?

Tekoşer Amara: O grubun içinde olan 2 arkadaş mağara dışında uzak gözetleme yapıyorlar. O arkadaşlar şimdi benim grubumda onlar anlattılar. Birinin bedeni bile yok olmuş. Onun üzerindeki el bombası patlamış.

Zinar Koçer: Ölenler kimlermiş?

Tekoşer Amara: Notumda var. Beklemede kal sana söyleyeyim.

Sabah