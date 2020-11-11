DGS ek tercih son gün: 2020 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ek yerleştirmeler...

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 DGS yerleştirmeleri tamamlanıyor. İlk yerleştirmelerin ardından herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyenler için ek tercih alınıyordu. ÖSYM takvimine göre ek tercihler bugün sona erecek. Tercihlerini tamamlayan adaylar heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Peki, 2020 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ek yerleştirmeler ne zaman? İşte merak edilenler...

DGS EK TERCİH NE NASIL YAPILIR?

5 Kasım'da başlayan tercih işlemleri 11 Kasım'da (Bugün) sona erecek. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin resmi internet adresinden T.C.kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak gerçekleştirecekler.

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